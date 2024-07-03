В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных

Глава комитета Государственной Думы по вопросам защиты семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, официальным выходным.
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