Происшествия

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На территории Магаданской области продолжается акция «Безопасное лето»

На территории Ольского городского округа прошло масштабное мероприятие в рамках акции «Безопасное лето».

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