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Губернатор Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»

Губернатор Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»

70 супружеских пар Новосибирской области получили медали «За любовь и верность». Андрей Травников во время торжественной церемонии во Дворце бракосочетаний вручил первые 12 комплектов общественной награды семейным парам.

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