Когда счастье длится недолго?

Некоторые виды счастья более мимолётны или более долговечны, чем другиеКто не хочет быть счастливым? Всегда легко потеряться в размышлениях о том, что нужно сделать, чтобы обрести счастье и поддерживать его в течение дня, года или всей жизни.
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