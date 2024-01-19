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«iDeaWay»

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Когда счастье длится недолго?

Когда счастье длится недолго?

Некоторые виды счастья более мимолётны или более долговечны, чем другиеКто не хочет быть счастливым? Всегда легко потеряться в размышлениях о том, что нужно сделать, чтобы обрести счастье и поддерживать его в течение дня, года или всей жизни.

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