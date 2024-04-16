Член бундестага ФРГ Майстер поднял вопрос о заморозке конфликта на Украине

В Германии подняли вопрос о заморозке и последующем прекращении конфликта на Украине. Варианты озвучил в обращении к правительству член бундестага Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Михаэль Майстер, об этом рассказало издание Lenta.
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