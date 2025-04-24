Трамп: «Именно подстрекательские заявления Зеленского так затрудняют урегулирование»

Вице-президент Венс вновь повторил тезис, что Штаты могут выйти из переговоров по Украине. Все это сейчас анализирует мировая прессаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, а с Зеленским договориться труднее.
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