Трамп: «Именно подстрекательские заявления Зеленского так затрудняют урегулирование»

Вице-президент Венс вновь повторил тезис, что Штаты могут выйти из переговоров по Украине. Все это сейчас анализирует мировая прессаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к мирному соглашению, а с Зеленским договориться труднее.