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Сторонники капитализма, главным критерием благополучия считают наличие в магазине колбасы. Людей, которые так считают, мне даже жаль

Сторонники капитализма, главным критерием благополучия считают наличие в магазине колбасы. Людей, которые так считают, мне даже жаль

Самым главным достижением вернувшегося (на время) в страну капитализма, его апологеты считают забитые продуктами полки магазинов.

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Комментарии
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мв
михаил валеев
Я жил в Приморском  крае у нас в то время в сельских магазинах с продуктами было получше чем в городе. Цены почти как в городе.
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12 час.
И
Искандер
Что ж, признаю упущение. Сколько ни мотался по Союзу, а про беды Н-Тагила не слыхал. Нигде не видал/не слыхал про &quot;кислятину под видом хлеба&quot;, продававшуюся &quot;по карточкам&quot; из &quot;списков домоуправления&quot;, с &quot;прикреплением к магазину&quot;  с &quot;нормой в 1 буханку на семью&quot; . Что ж, инет -великая  сила, дня через два буду знать. Ответить
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10 час.
мв
михаил валеев
Это уже при Горбачёве в Приморском крае карточки придумали на курево, водку
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3 час.

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