Сторонники капитализма, главным критерием благополучия считают наличие в магазине колбасы. Людей, которые так считают, мне даже жаль

Я жил в Приморском крае у нас в то время в сельских магазинах с продуктами было получше чем в городе. Цены почти как в городе.

И

Искандер

Что ж, признаю упущение. Сколько ни мотался по Союзу, а про беды Н-Тагила не слыхал. Нигде не видал/не слыхал про "кислятину под видом хлеба", продававшуюся "по карточкам" из "списков домоуправления", с "прикреплением к магазину" с "нормой в 1 буханку на семью" . Что ж, инет -великая сила, дня через два буду знать. Ответить