"Убить им экономику проще, чем вы думаете": Британия официально стала врагом России

Вадим Лебедев

По этой логике... нужно не только англию и этих нужно дрючить - «коалиция желающих» объединяет более 30 государств, преимущественно европейских. Ключевую роль играют Великобритания и Франция как сопредседатели объединения. Приняли участие представители всех стран Евросоюза, руководства ЕС и НАТО, а также Турция, Япония, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Все они... желают - что бы мы сдохли!