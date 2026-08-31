БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 621 подписчик

"Убить им экономику проще, чем вы думаете": Британия официально стала врагом России

"Убить им экономику проще, чем вы думаете": Британия официально стала врагом России

Коллаж Новороссии Автор: Сергей Иванов МИД пригрозил, что русская армия будет бить не только по британским объектам на территории Украины, но и за ее пределами.

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Комментарии
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ВС
Вадим Седлов
Звездуны!!
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3 н.
Валентин Воробьев
Всё очень просто? Включать надо сейчас
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3 н.
Вадим Лебедев
По этой логике... нужно не только англию и этих нужно дрючить - «коалиция желающих» объединяет более 30 государств, преимущественно европейских. Ключевую роль играют Великобритания и Франция как сопредседатели объединения. Приняли участие представители всех стран Евросоюза, руководства ЕС и НАТО, а также Турция, Япония, Канада, Новая Зеландия и Австралия.  Все они... желают - что бы мы сдохли!
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3 н.