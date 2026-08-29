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Gene Wilder's '90s Sitcom Lasted Just One Season

Gene Wilder's '90s Sitcom Lasted Just One Season

You may know Gene Wilder from iconic comedies like Blazing Saddles or Young Frankenstein, but the NBC sitcom he led isn't quite as well remembered.

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