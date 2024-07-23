Дагестанские врачи спасли жизнь пациенту с редким заболеванием

Врач-кардиолог Рукижат Харунова рассказала о своей работе и о том, почему она решила стать врачом. В 2015 году она окончила Дагестанскую государственную медицинскую академию, а с 2017 года работает в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.