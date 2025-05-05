True Gamers привлекла $5 млн на развитие франшизы геймерских клубов

Компания, созданная российскими бизнесменами и объединяющая более 140 геймерских клубов в странах СНГ и на Ближнем Востоке, вложит полученные от инвесторов средства в расширение сети и запуск новых концепций — игровых пространств для женщин и интернет-кафе .