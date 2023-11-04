Набиуллина: российская банковская система абсолютно здорова

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" назвала российскую банковскую систему абсолютно здоровой, передает ТАСС.
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