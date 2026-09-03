В Мюнхене забросали территорию оборонной компании коктейлями Молотова

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на компанию Rohde & Schwarz.Прошлой ночью неизвестные забросали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене бутылками с зажигательной смесью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Мигрант ударил в ...
- Кто тащит предате...
- Банки могут начат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым