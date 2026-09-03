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Царьград

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В Мюнхене забросали территорию оборонной компании коктейлями Молотова

В Мюнхене забросали территорию оборонной компании коктейлями Молотова

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на компанию Rohde & Schwarz.Прошлой ночью неизвестные забросали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене бутылками с зажигательной смесью.

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