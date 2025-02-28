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Царьград

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"Самая большая ложь Зеленского": Захарова открыла глаза на хитрость киевского главаря

"Самая большая ложь Зеленского": Захарова открыла глаза на хитрость киевского главаря

Мария Захарова открыла глаза на хитрость Зеленского – она назвала его самую большую ложь.Встреча нелегитимного президента Украины с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме закончилась грандиозным скандалом.

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Алексей Башков
Детский сад... и наркотики!
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