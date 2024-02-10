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РИА Новости: по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ нанесён удар

РИА Новости: по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ нанесён удар

На востоке Харьковской области ВС России нанесли удар по месту, где украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

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