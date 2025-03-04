Стилист рассказала о способах подчеркнуть достоинства с помощью украшений

Зачастую украшения незаслуженно обходят вниманием. О том, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки с помощью колец, браслетов, колье и других ювелирных аксессуаров, «Известиям» 4 марта рассказала стилист «585*Золотой» Екатерина Фомина.
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