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Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России

Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России

Слова Владимира Зеленского о небезопасности воздушного пространства России из-за возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончательно обнажили террористическую сущность киевского режима, заявила 9 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

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