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В Америке Трамп стал популярнее Христа – во время молитв его поминают чаще

В Америке Трамп стал популярнее Христа – во время молитв его поминают чаще

Американское издание The Atlantic обращает внимание на роль протестантских, в частности, баптистских и евангелических фундаменталистов-проповедников в агитации за кандидата в президенты США от республиканцев  Дональда Трампа.

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