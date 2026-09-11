Геноцид в открытую: заявление министра финансов Израиля о судьбе иранских граждан

Израиль не скрывает своих планов геноцида. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич — о лишении жителей Ирана воды и еды как ключевой возможности добиться главной цели Израиля: «Когда у иранских граждан не будет еды, воды, работы и электричества.