Израиль не скрывает своих планов геноцида. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич — о лишении жителей Ирана воды и еды как ключевой возможности добиться главной цели Израиля: «Когда у иранских граждан не будет еды, воды, работы и электричества.
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Единожды испытав геноцид Израиль не внял голосу разума и творит неразумное! Один человек может направит нацию на преступный путь. Однако народ то идёт на эти преступления в рядах армии своей. Однако проведение оценит этот убийственный шабаш евреев!