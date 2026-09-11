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Аргументы недели

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Геноцид в открытую: заявление министра финансов Израиля о судьбе иранских граждан

Геноцид в открытую: заявление министра финансов Израиля о судьбе иранских граждан

Израиль не скрывает своих планов геноцида. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич — о лишении жителей Ирана воды и еды как ключевой возможности добиться главной цели Израиля: «Когда у иранских граждан не будет еды, воды, работы и электричества.

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Геннадий Бережнов

Единожды испытав геноцид Израиль не внял голосу разума и творит неразумное! Один человек может направит нацию на преступный путь. Однако народ то идёт на эти преступления в рядах армии своей. Однако проведение оценит этот убийственный шабаш евреев!