Замерзла вода в трубе — что делать

Если в ваш дом не поступает вода, а канализация не выполняет свои прямые «обязанности», и случилось это, когда столбик термометра опустился ниже отметки «-30» — вероятнее всего, вы стали жертвой сильных морозов.
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