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Карандин о травме Мичкова: «Емелин умышленно атаковал коленом. Молчание лиги и главного арбитра шокирует. В НХЛ с Кросби и Макдэвидов пылинки сдувают»

Юрий Карандин считает, что Алексей Емелин атаковал Матвея Мичкова не по правилам.  – Честно скажу, был возмущен судейством матча сборной России U25 и минского «Динамо» на турнире в Сочи.

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