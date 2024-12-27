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Царьград

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Профессор Малинен: Швеция и Финляндия капитулируют в случае войны с Россией

Профессор Малинен: Швеция и Финляндия капитулируют в случае войны с Россией

Всё чаще в Европе звучат различные, пока гипотетические сценарии военного столкновения с Россией.У Швеции и Финляндии просто не будет иного выбора, кроме как капитулировать, если полноценный военный конфликт с Россией всё же начнётся, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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