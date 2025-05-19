«Бал внуков Победителей» состоялся в Музее Победы

В воскресенье, 18 мая, в Музее Победы прошел «Бал внуков Победителей». Яркое выступление представили свыше 200 человек — участники студенческого ансамбля «Лаборатория танца» Института славянской культуры и духового оркестра института «Академии имени Маймонида» Российского государственного университета имени А.
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