Очередной паскудный ремейк советских кинокомедий...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • леонид рыбаков
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(Автор - Георгий Зотов) Однажды режиссёр Леонид Иович Гайдай, актёр Юрий Владимирович Никулин и генсек Политбюро ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сидели в заштатном баре в Бирюлёво, и обсуждали новогодний римейк «Бриллиантовой руки» - «Небриллиантовая рука».

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