CNN: Мощная снежная буря может угрожать 62 миллионам американцев Центральная и восточная части США оказались под угрозой мощного зимнего шторма, который может затронуть жизни 62 миллионов человек, сообщает телеканал CNN.
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