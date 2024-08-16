Врач назвала признаки опасного для здоровья арбуза

С наступлением сезона бахчевых важно помнить, что арбузы могут быть не только вкусным и полезным лакомством, но и источником серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
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