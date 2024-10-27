Один человек пострадал при падении БПЛА и возгорании на воронежском предприятии

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan Один человек пострадал в результате падения дрона военнослужащих ВСУ и украинских националистов и последующем пожаре на промышленном предприятии над Воронежской области.
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