Дизайнер Джорджетто Джуджаро и его «великая пятерка»

Итальянский автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро начал творить в возрасте около 25 лет. За последующие десятилетия он создал множество шедевров, на пять из которых мы обратим внимание в этой статье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии