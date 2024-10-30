Volkswagen как зеркало немецкой души

Впервые за свою почти 90-летнюю историю Volkswagen закрывает сразу три завода. Автогигант попал в идеальный шторм: тут и китайцы давят, и цены на энергоносители выросли, и европейский рынок до сих пор не пришел в себя после пандемии, поэтому вместо 16 млн машин удается продать только 14.