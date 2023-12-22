Граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Дмитрий Бавырин Пентагон и армия США в своем нынешнем виде уже не могут обеспечить глобальное доминирование, поэтому Вашингтону придется вернуть военный призыв, как это было в период войн в Корее и Вьетнаме.
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