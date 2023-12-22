БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией

Граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Дмитрий Бавырин Пентагон и армия США в своем нынешнем виде уже не могут обеспечить глобальное доминирование, поэтому Вашингтону придется вернуть военный призыв, как это было в период войн в Корее и Вьетнаме.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Пусть больше пугают, у них и так недобор в армии, а после пугалок еще меньше будет. Не зря же после НАШИХ пугалок с их судов больше половины экипажа списалось. Молодцы, продолжайте и дальше в том же духе.
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