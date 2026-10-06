В Братске проверяют информацию из соцсетей о нападении медведя на мужчину

Полиция проверяет сведения о нападении медведя на жителя Братска. Ранее в соцсетях появилась информация, что медведь напал на человека у промплощадки в Падунском районе 5 октября.
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