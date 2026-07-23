Агротуризм стал новым летним трендом: чем предлагают заняться на ферме вместо обычной базы отдыха

Летом многие горожане ищут способы отдохнуть от суеты мегаполиса и ближе познакомиться с природой. Одним из популярных вариантов становится агротуризм – путешествие на ферму, где можно не только расслабиться в спокойной сельской обстановке, но и узнать, как устроена фермерская жизнь.