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Велемудр. Мир тесен.

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Казачьи чаклунки

Казачьи чаклунки

Хранительницы тайных знаний казачьи чаклунки  Когда мы слышим слова «казачья культура», в воображении чаще всего возникают образы лихих наездников с шашками наголо, суровых бородатых атаманов или сцены из известной экранизации «Тихого Дона».

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