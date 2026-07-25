Хранительницы тайных знаний казачьи чаклунки Когда мы слышим слова «казачья культура», в воображении чаще всего возникают образы лихих наездников с шашками наголо, суровых бородатых атаманов или сцены из известной экранизации «Тихого Дона».
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