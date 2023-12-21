15 человек впустую потратили свои деньги, заплатив за разочарование

Между потребителями и теми, кто предоставляет различные услуги не утихают разногласия. Например, посетители ресторана хотят увидеть в своей тарелке блюдо, которое бы стоило потраченных денег, но именно в сфере питания люди чаще всего сталкиваются с разочарованием на тему "ожидание vs реальность".