15 человек впустую потратили свои деньги, заплатив за разочарование

Между потребителями и теми, кто предоставляет различные услуги не утихают разногласия. Например, посетители ресторана хотят увидеть в своей тарелке блюдо, которое бы стоило потраченных денег, но именно в сфере питания люди чаще всего сталкиваются с разочарованием на тему "ожидание vs реальность".
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