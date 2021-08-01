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Яков Кедми: СУ-75 доказывает, что начисто уничтоженная авиапромышленность России возродилась.

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывает мнение о новейшем российском легком тактическом многоцелевом самолете-истребителе 5-го поколения с одним двигателем Су-75 или Checkmate («Шах и мат»), полноформатная модель которого была представлена на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-21), оценивает заявленные военно-технические характеристики СУ-75, сравнивает с американским F-35, шведским JAS-39 Gripen, китайско-пакистанским JF-17 Thunder и российским СУ-57, а также рассматривает перспективы СУ-75 на международном рынке вооружений.

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