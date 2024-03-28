Деньги и квартиры. Как звезды помогают жертвам "Крокуса" и "обстрелянным" белгородцам

Волна благотворительности стала продолжением той помощи, которую звезды начали массово оказывать после "голой вечеринки" После трагедии в "Крокусе" российские звезды и блогеры массово начали отправлять деньги пострадавшим и семьям погибших в теракте.
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