Врач Утюмова объяснила переедание в праздники эмоциональным состоянием

Переедание в новогодние праздники, как правило, связано с эмоциональным состоянием человека, поэтому к питанию в эти дни следует подходить осознанно, заявила врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в интервью RT.
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