Много сладостей и огромный зефирный трот: фабрика ´Красный пищевик´ посетила ´Дожинки-2024´ в Климовичах.

´Красный пищевик´ посетил районный центр Климовичи, где прошло чествование хлеборобов.´Дажынкi´ - один из самых любимых праздников предприятия: работники фабрики традиционно привозят с собой множество сладостей для дегустаций и продажи, угощают самых маленьких зефиром ручной работы на палочке (чтобы детишкам было удобнее).
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