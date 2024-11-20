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Много сладостей и огромный зефирный трот: фабрика ´Красный пищевик´ посетила ´Дожинки-2024´ в Климовичах.

Много сладостей и огромный зефирный трот: фабрика ´Красный пищевик´ посетила ´Дожинки-2024´ в Климовичах.

´Красный пищевик´ посетил районный центр Климовичи, где прошло чествование хлеборобов.´Дажынкi´ - один из самых любимых праздников предприятия: работники фабрики традиционно привозят с собой множество сладостей для дегустаций и продажи, угощают самых маленьких зефиром ручной работы на палочке (чтобы детишкам было удобнее).

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