Соединенные Штаты Америки: один человек был убит на верхнем уровне моста Джорджа Вашингтона, соединяющего Нью-Йорк (Нью-Йорк) с районом Форт-Ли в округе Берген, штат Нью-Джерси, в ночные часы в результате стрельбы.
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