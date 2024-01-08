Патриарх Кирилл заявил о замене христианства на Западе другой религией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал об ужасающей ситуации с религией на Западе. В своей проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя в Москве глава РПЦ пояснил, чем отличается духовная жизнь россиян и людей на Западе.
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