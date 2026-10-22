РИА Новости/Сергей Бобылев Российские военные нанесли удары по предприятию "Антонов" в Киеве, производящему беспилотники ВСУ и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а также по складу и автожелезнодорожному мосту.
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