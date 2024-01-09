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Авария на теплотрассе оставила без тепла 12 многоэтажек в Краснодаре

Авария на теплотрассе оставила без тепла 12 многоэтажек в Краснодаре

В городе Белореченске на Кубани 12 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии, как сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник в своем Telegram-канале.

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