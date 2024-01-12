Небензя заявил, что Соединенные Штаты атакой на Йемен нарушили Устав ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в пятницу, 12 января, заявил, что США с союзниками своей атакой на Йемен нарушили Статью 2 Устава ООН и способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, – сообщают СМИ.