Президент КХЛ Алексей Морозов: в российском хоккее будут скучать по игроку СКА Ивану Демидову в случае его отъезда в НХЛ

Хоккеист из Петербурга был признан лучшим новичком января в Континентальной хоккейной лиге В российском хоккее будут скучать по игроку СКА Ивану Демидову в случае его отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.