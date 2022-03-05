Зеленский попросил США запретить импорт всей российской продукции

«Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле.
«Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле.
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