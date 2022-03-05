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Зеленский попросил США запретить импорт всей российской продукции

Зеленский попросил США запретить импорт всей российской продукции

«Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле.

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