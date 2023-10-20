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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Прозорливая цитата М.Каддафи про финал Америки

Прозорливая цитата М.Каддафи про финал Америки

Я помню день, когда Хиллари Клинтон бесновалась и радовалась тему, что террористы поймали Муамара Каддафи и уничтожили его.

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
Светлая память борцу с &quot;дерьмократией&quot; США. Он сопротивляллся почти год, Каддафи - герой!
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21 час.
Андрей Михайлов
пи@дить. но не досмерти. чтобы потом было кому каяться
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16 час.
Zoia Goldshtab
Память генералу Каддафи!!!Земля ему пухом,мученику!
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12 час.

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