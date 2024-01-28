Экологическая тревога: восточное побережье США под угрозой тонущих городов Ольга ВайленкоИзображения, полученные со спутников, бьют тревогу: великие города и населенные пункты атлантического побережья США быстро оказываются под водой.
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