Непроходимый тест для тех, кто рожден и рос в СССР: угадайте любимые с детства советские фильмы и мультфильмы со Спартаком Мишулиным

Проверьте, насколько хорошо вы забыли свои самые любимые в детстве фильмы и мультфильмы с этим неповторимым актером! фото: YouTubeЭтот ностальгический тест — в память о замечательном артисте Спартаке Мишулине.
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