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Самарская область вошла в число регионов с наиболее сложной обстановкой из-за мигрантов

Самарская область вошла в число регионов с наиболее сложной обстановкой из-за мигрантов

Глава Следственного комитета рассказал, как изменилась статистика преступлений в миграционной сфере.Председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании назвал регионы, в которых сложилась наиболее неблагоприятная обстановка из-за преступлений в миграционной сфере.

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