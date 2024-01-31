Самарская область вошла в число регионов с наиболее сложной обстановкой из-за мигрантов

Глава Следственного комитета рассказал, как изменилась статистика преступлений в миграционной сфере.Председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании назвал регионы, в которых сложилась наиболее неблагоприятная обстановка из-за преступлений в миграционной сфере.
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