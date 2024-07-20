20,07,24 Сватово - Джерельное Последствия боевых действий в районе Сватово. Военнослужащие ВС РФ поднимают боевое знамя своего подразделения на одном из зданий северной окраины Джерельного.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
20,07,24 Сватово - Джерельное Последствия боевых действий в районе Сватово. Военнослужащие ВС РФ поднимают боевое знамя своего подразделения на одном из зданий северной окраины Джерельного.
Свежие комментарии